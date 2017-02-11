Срок годности шоколадных конфет: правила хранения

Шоколад и шоколадные конфеты – любимое и полезное лакомство, которое подается во многих семьях не только на праздники, но и в обычные будни. Кроме этого, шоколадные конфеты это не только десерт к семейному чаепитию, но еще и универсальный подарок на все случаи жизни.

Многие из нас при покупке кондитерской продукции не задумываются о ее составе и делают выбор интуитивно, реагируя на яркие этикетки, красивые коробки и броские надписи. Хотя именно на информацию, содержащуюся на обертке, нужно обратить особенное внимание. Ведь срок годности шоколадных конфет является важной характеристикой, влияющей не только на вкусовые качества, но и на физическое состояние человека.

Как состав влияет на хранение шоколада

Срок годности шоколадных конфет устанавливается в зависимости от продуктов, входящих в их состав. Из ингредиентов, присутствующих в кондитерских изделиях из шоколада, самым маленьким временем безопасного потребления обладают жиры, именно их расщепление приводит к накоплению концентратов, вызывающих ухудшение состояния здоровья человека.

По уменьшению срока годности в зависимости от вида конфет они располагаются так:

Конфеты из горького шоколада – от 1 до 2 лет.

Из несладкого темного шоколада – от 10 до 12 месяцев.

Из молочного шоколада – от 6 до 10 месяцев.

Глазированные конфеты в обертке – до 4 месяцев.

Ассорти – до 2 месяцев.

Конфеты из белого шоколада – не дольше месяца.

Срок годности шоколадных конфет существенно снижается при включении в их состав таких добавок, как арахис, фундук, лесной орех, а также различные начинки. При наличии включений конфеты следует употребить не позднее чем через три месяца с даты изготовления.

Развесные конфеты

С продукцией в фирменных упаковках от производителя все ясно, но вот как определить срок годности шоколадных конфет на развес? С этим дела обстоят сложнее, ведь срок годности весовых товаров указывается только на коробке. Здесь вариантов немного: либо спросить у продавца, который обязан предоставить вам всю необходимую информацию, либо открыть конфету и самостоятельно оценить качество.

Показатели качества продукта

Качественные конфеты имеют блестящую, гладкую и ровную поверхность, без наплывов или разводов. Начинка однородная, без выпадения сахарных кристаллов. Аромат должен быть ярко выраженным, без посторонних запахов.

Возможные дефекты

Белесый налет возникает из-за неправильного соблюдения условий хранения. Отсутствие глянца, увлажнение поверхности возникает из-за неправильного хранения.

Конфеты в коробке

С упакованной продукцией все гораздо проще. Срок годности шоколадных конфет в коробке указывается производителем. Обычно такие наборы имеют срок хранения от 9 месяцев до одного года.

Как нужно хранить шоколадные изделия

Несмотря на то, какой срок годности у шоколадных конфет, для сохранения их вкусовых качеств и пищевой ценности важно создать правильные условия хранения.

Место для хранения

Конфеты из шоколада нужно хранить в темном сухом месте. Шоколад хорошо впитывает запахи, поэтому конфеты из него желательно держать подальше от пряностей и чая, в герметично закрывающихся коробках, особенно это касается продукции без обертки. Холодильник - также не лучшее место для хранения лакомства, больше всего для этих целей подходит буфет или шкаф.

Оптимальная температура

Для конфет из шоколада лучше всего подходит температура 16-20 °С. При более высоком температурном режиме начинает плавиться глазурь, а при более низкой выходит какао-масло и конфеты покрываются «седым» налетом. Такой продукт не считается вредными, но вот его вкусовые качества заметно снижаются.

Просроченные или нет?

Часто случается так, что сомнения вызывает не срок годности шоколадных конфет, а белый налет на их поверхности. Образование такого налета происходит по безобидным причинам. Так, на поверхность изделия выступает масло какао, это происходит из-за перепада температуры или высокой влажности. Такой признак можно даже назвать знаком, указывающим на натуральность продукта, так как конфеты с неполезным пальмовым маслом никогда не бледнеют.

Последствия употребления просроченного шоколада

Сравнительно недавно шоколад и конфеты из него включили в список продуктов, которые допускается употреблять в пищу после даты конца срока годности. По словам членов организации защиты природных ресурсов, просроченный шоколад становится менее вкусным, но не вредит здоровью и его можно кушать спустя полгода после окончания указанного срока годности. То есть если вы съели несколько «не годных» конфет, то вашему здоровью ничего не угрожает. Однако такой опыт не нужно превращать в привычку.

Помните:

Просроченные продукты уступают в качестве свежим.

В неправильно хранившемся шоколаде любит откладывать свои личинки пищевая моль.

В сильно просроченных шоколадных конфетах начинает происходить окисление жиров, употребление которых может привести к опасным заболеваниям.

Следите за качеством продуктов, которые вы употребляете!